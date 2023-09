Milanese in vacanza in Salento si tuffa dal catamarano e muore davanti alla moglie

Il tuffo, il malore e i soccorsi disperati, purtroppo inutili. Tragedia martedì mattina a Santa Maria di Leuca, in Salento, dove un turista 73enne di Milano è morto durante un'escursione.

L'uomo, stando a quanto appreso, era a bordo di un catamarano insieme alla moglie e a un gruppo di amici. Arrivati davanti alla Grotta delle Tre porte, la vittima e gli altri si sarebbero tuffati in acqua per fare il bagno.

Proprio in quel momento, però, il 73enne sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato nessuno scampo. A nulla è servito l'intervento della Guardia costiera che è arrivata con un medico: il dottore non ha potuto far altro che constatare il decesso del turista meneghino.