Milanese viveva a spese di un'anziana in Liguria: sequestrate polizze vita da 2,5 mln

Per anni ha vissuto usando il denaro di un'anziana, arrivando a sottrarre 300mila euro dal suo conto, ed è riuscito anche a intestarle due polizze sulla vita da 2,5 milioni che lo vedevano unico beneficiario in caso di morte. Protagonista della triste vicenda un milanese di 78 anni che ora è indagato dalla Procura di Imperia per circonvenzione di incapace. La vittima è una 93enne di Sanremo.

A seguito dell'indagine condotta dalla guardia di finanza di Imperia e coordinata dal procuratore di Imperia, Alberto Lari, con il pm Enrico Cinnella Dalla Porta, il 78enne è risultato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'anziana. Mentre le due polizze vita, del valore di circa 2,5 milione di euro, sono state poste sotto sequestro per tutelare la signora, che sarebbe completamente sola, in attesa della nomina di un amministratore di sostegno.

Il raggiro

In base a quanto emerso dalle indagini, il milanese, che si diceva un 'amico di famiglia' della vittima, ha vissuto per quattro anni alle spalle della donna, sottraendo dai suoi conti correnti 248mila euro, emettendo assegni per 52mila euro e prelevando una media di 4.500 euro al mese.

Il reo accompagnava in banca l'anziana fingendosi un esperto di investimenti ed era arrivato a convincerla che il suo denaro alla sua morte sarebbe stato dato in beneficenza. La realtà però era ben diversa: l'uomo oltre a farsi cointestare i conti della signora, aveva stipulato due polizze vita che alla sua scomparsa l'avrebbero visto unico beneficiario, non c'erano infatti altri eredi.