"Mayday, mayday", l'incubo dei turisti milanesi su una barca alla deriva nel mare in tempesta

Incubo in mare. È stata una domenica di terrore per quattro turisti milanesi, in vacanza in Puglia, che nel weekend sono rimasti bloccati su una barca alla deriva davanti alle Isole Tremiti.

L'allarme, stando a quanto riferito da FoggiaToday, è scattato a circa 3 miglia dall’Isola di San Domino. Dopo il "Mayday" lanciato dagli occupanti della barca - due coppie meneghine -, è immediatamente partito l'intervento dell’equipaggio della motovedetta CC 817 ‘Costantini’ del comando provinciale dei carabinieri, che era in servizio di vigilanza sulla rotta Rodi Garganico - Isola di San Domino.

Il mezzo dei militari ha avvistato l’imbarcazione alla deriva, con gli occupanti che richiedevano aiuto, ed è così partita l'operazione di salvataggio. Le condizioni del mare hanno reso necessario l’utilizzo del gommone in dotazione alla motovedetta, con cui l’equipaggio ha potuto soccorrere i milanesi e riportare tutti, indenni, al porto di San Domino, dove è stata fornita loro assistenza.

Stando a quanto poi ricostruito, la barca con le due coppie a bordo - un natante di sei metri e mezzo - aveva avuto un'avaria al motore e a quel punto i turisti erano rimasti in balia delle onde, rafforzate dal Maestrale, senza più riuscire a controllare il mezzo.