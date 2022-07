Non riescono né a scendere né a salire: turiste milanesi bloccate sul Trebbia

Due turiste milanesi di 23 e 24 anni rimaste bloccate su un sentiero di Corte Brugnatella (Piacenza) che conduce al fiume Trebbia sono state recuperate dai vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 24 luglio. Il fatto è stato riportato sulle colonne de Il Piacenza.

Le due ragazze avevano imboccato in discesa il sentiero che dalla Statale 45 in prossimità della "Spiaggia delle Anse"; sono riuscite a scendere un tratto quasi verticale di circa 20 metri ma sono rimaste bloccate in un punto particolarmente ripido e scosceso, già in passato teatro di interventi di recupero da parte dei soccorritori. Impossibilitate a proseguire il cammino ed a tornare sui loro passi - anche per le calzature non idonee al tipo di terreno - le due sono state notate da un bagnante che ha attivato i soccorsi.

La centrale del 112 ha disposto l’invio di una squadra del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e della croce rossa. Giunti sul posto, i soccorritori hanno messo in sicurezza le due giovani ed hanno iniziato le operazioni di recupero tramite triangolo d’evacuazione e corde. Visibilmente spaventate ma solo con qualche graffio ed escoriazione, le due giovani sono state così ricondotte sulla strada dove sono state visitate dai sanitari.