Senza attrezzatura, ragazzi milanesi 'intrappolati' in montagna al gelo e col buio

Al buio. Al freddo. Senza poter né scendere né salire. Tre ragazzi milanesi - un 23enne e due 22enni - sono stati salvati venerdì sera dal soccorso alpino dopo essere rimasti bloccati sullo Zucco di Pesciola, ai Piani di Bobbio, nel comune lecchese di Barzio.

Il gruppo era salito in quota durante la giornata, ma poi i componenti si sono resi conto di non essere più in grado di proseguire e quindi hanno chiesto aiuto. L’intervento del soccorso alpino della stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX delegazione lariana è stato richiesto dai vigili del fuoco intorno alle 16. L’elisoccorso non poteva salire a causa della nebbia fitta sul fondovalle e così per il recupero sono partite le squadre territoriali del Cnsas con sei tecnici.

Quando i soccorritori hanno raggiunto i ragazzi - che non avevano l’attrezzatura adeguata -, li hanno messi in sicurezza, imbragati e legati perché non erano in grado di scendere in modo autonomo: il percorso infatti è lungo e si sviluppa su un terreno difficile, con ghiaccio e neve e richiede particolari competenze. I tre escursionisti sono poi stati portati al rifugio Lecco e accompagnati fino a valle.