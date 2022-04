Milanesi si perdono in montagna e passano la notte al gelo

Avrebbero voluto passare la notte sotto le stelle, ma si sono persi e sono rimasti bloccati al gelo. È successo a un gruppo di cinque giovani milanesi sul Monte Due Mani, nel Lecchese. Lunedì mattina gli escursionisti sono stati raggiunti dal soccorso alpino e nonostante il freddo, che ha causato a uno di loro un principio di ipotermia, si trovano in buone condizioni.

Tutto è iniziato perché, domenica sera, i ragazzi, partiti da Lecco e residenti nel capoluogo lombardo e nell'hinterland, hanno deciso di trascorrere la notte sulla neve per ammirare la stellata. Ma proprio la nevicata arrivata tra domenica e lunedì gli ha fatto perdere la traccia del sentiero verso il bivacco Locatelli, dove erano diretti, a 1.668 metri di altitudine.

Impossibilitati a proseguire poiché in un punto impervio, a 1500 metri di altitudine, hanno chiesto aiuto. Poco prima delle cinque del mattino di lunedì, 118, soccorso alpino e vigili del fuoco si sono mobilitati per raggiungere i giovani. Una prima squadra li ha individuati poco dopo, dandogli coperte termiche e bevande caldi. Visibilmente stanchi e infreddoliti, i milanesi sono fortunatamente illesi. Il ragazzo con un principio di ipotermia è stato monitorato da un medico telefonicamente.

Vista l'impossibilità per l'elisoccorso di atterrare, a causa delle condizioni atmosferiche, i giovani sono stati accompagnati a valle a piedi, dai soccorritori. “In montagna - spiegano dal soccorso alpino - le condizioni ambientali richiedono la massima attenzione: prima di qualsiasi escursione è meglio chiedersi se si conosce abbastanza il posto, se si è in grado di compierla, se è il momento giusto e il tempo lo consente. Inoltre mai sottovalutare l’importanza dell’abbigliamento, delle calzature e di tutto l’equipaggiamento che può servire per affrontare le ore all’aperto, magari anche di notte, in seguito a qualche imprevisto. Pensarci prima significa salvarsi la vita”.