La coppia che fa sesso davanti alla caserma dei carabinieri, in pieno giorno

Travolti dalla passione, tanto da non poter attendere il rientro tra le mura di casa per scambiarsi pesanti effusioni. Tanto da consumare un rapporto sessuale in auto, in pieno giorno. In una "location" però ben poco nascosta e sicura: il parcheggio davanti alla caserma dei carabinieri di Salò, nel Bresciano.

E infatti è stato proprio un militare a beccarli in flagranza, lo scorso weekend: mentre si incamminava verso la caserma per cominciare il turno di lavoro sarebbe passato accanto alla macchina e avrebbe visto la focosa coppia fare sesso all’interno dell’abitacolo. Pare infatti che i due amanti, entrambi sulla cinquantina e residenti nel Milanese, non si fossero neanche premurati di oscurare il parabrezza, rendendo così visibile ai passanti l’intera scena.

Il carabiniere, come racconta BresciaToday, ha quindi inevitabilmente invitato la coppia a ricomporsi e rivestirsi. I due sono poi stati accompagnati in caserma per essere identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.