A Milano l'acqua è contaminata: un campione su quattro contiene Pfas

Oltre un campione di acqua su quattro a Milano è contaminata. Questa la dichiarazione di Greenpeace Italia che ha analizzato gli atti del monitoraggio del gestore Mm e dell’Ats della città metropolitana. Secondo le analisi, infatti, su 462 campioni presi in esame 132 conterrebbero Pfas, un gruppo di molecole sintetiche prodotte da attività umane, considerate pericolose per la salute. Non solo. In 76 casi le concentrazioni di queste sostanze sono superiori a limiti vigenti in Danimarca e Stati Uniti, sebbene inferiori a quelli fissati dall’Unione europea. Si tratta di dati che “destano comunque preoccupazione perché secondo le più recenti conoscenze scientifiche la presenza di Pfas nell’acqua può costituire un pericolo anche a concentrazioni molto basse”, affermano i vertici dell’associazione ambientalista.

Come spiega Greenpeace Italia, le sostanze rilevate nell’acqua di Milano si accumulano negli organi e un’esposizione cronica anche a piccole dosi rischia di provocare conseguenze sulla salute, anche gravi. “Non dobbiamo far credere alle persone che una bassa concentrazione di Pfas sia innocua”, affermano.

La soluzione? Secondo l’associazione, le concentrazioni rilevate nella rete milanese possono essere facilmente abbattute grazie, per esempio, all’installazione e al potenziamento dei sistemi di filtraggio. “Chiediamo alla regione Lombardia di intervenire a monte e individuare tutte le fonti inquinanti al fine di bloccare la contaminazione all’origine e riconvertire le produzioni industriali che ancora usano queste sostanze”, afferma Greenpeace Italia in una nota. Gli ambientalisti chiedono anche trasparenza, fornendo gli esiti delle analisi ai cittadini. Di qui la petizione per vietare uso e produzione di Pfas.