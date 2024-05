Inchiesta Milano-Cortina, nell'appartamento di Zuco trovati 19mila euro

A casa di Massimiliano Zuco, ex dirigente della Fondazione Milano-Cortina 2026 tra gli indagati nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta, sono stati trovati 19mila euro in contanti e sei orologi di lusso. La guardia di finanza, però, non ha sequestrati i beni perché non riconducibili al presunto profitto dei reati contestati.

Giovedì in Procura è stato ascoltato un dipendente della sezione deanica sugli affidamenti per i servizi digitali. L'obiettivo è raccogliere tutti gli elementi utili relativamente alle assunzioni nella Fondazione. La Procura ha, infatti, aperto un fascicolo parallelo per abuso d'ufficio e turbativa. Intanto, l'interrogatorio all'ex Ad della Fondazione, Vincenzo Novari, è stato rinviato ad altra data.

Il caso

Martedì la Gdf ha perquisito la sede della Fondazione Milano-Cortina 2026. Le accuse sono di corruzione e turbativa d'asta a carico di tre persone, nessuna delle quali è dirigente o dipendente della Fondazione. L'operazione è coordinata dai pm di Milano Francesco Cajani e Alessandro Gobbis e dall'aggiunto Tiziana Siciliano. Le indagini sono estese anche agli uffici di Deloitte, subentrata alla società orvietese.

Gli indagati sono Vincenzo Novari, ex Ad di Milano Cortina, Massimiliano Zuco, ex manager e Luca Tomassini, imprenditore di servizi digitali. L'indagine si basa su alcune irregolarità relative l'appalto si servizi digital alla Fondazione quando Vincenzo Novari era alla guida. Nel 2022 era subentrato al suo posto Andrea Vernier.