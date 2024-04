La polizia ha chiuso il "Milan Holiday" di Paolo Sarpi

Dovrà restare chiuso per dieci giorni il Milano Holiday di via Paolo Sarpi a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di venerdì 5 aprile.

La sospensione della licenza, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è stato preso perché durante i controlli effettuati tra gennaio e febbraio sono state rilevate diverse anomalie. Il locale non aveva la “licenza di agibilità per svolgere attività di pubblico spettacolo”, ma gli agenti hanno rilevato anche “scarse condizioni di sicurezza sia per la clientela sia per i lavoratori del bar”.

Non solo, a febbraio si era verificata una aggressione nei pressi dell’attività: due clienti avevano preso a bottigliate altre due persone. Sempre a febbraio i poliziotti erano intervenuti per la segnalazione di forti schiamazzi.