L'uomo con la pistola carica in auto, il fucile sotto il cuscino e 1.600 anabolizzanti

Si trovava a bordo della sua auto, parcheggiata in via della Chiesa Rossa a Milano. I poliziotti di una volante si sono insospettiti e hanno deciso di procedere a un controllo, scoprendo una specie di 'arsenale' di armi non detenute seguendo le norme vigenti, ed anche una notevole quantità di sostanze anabolizzanti e dopanti. L'uomo, incensurato, è finito agli arresti.

E' successo alle sei di pomeriggio, domenica 24 aprile. Protagonista un cittadino italiano di 26 anni. All'interno dell'auto i poliziotti hanno immediatamente notato alcune scatole di cartone: contenevano circa 1.600 flaconi di anabolizzanti di vario tipo, soprattutto a base di testosterone. L'esame più approfondito dell'abitacolo ha permesso di trovare anche una pistola Beretta Px4 con due caricatori pieni, sotto il sedile del passeggero anteriore. L'uomo ha dichiarato di avere un regolare porto d'armi. In effetti lo aveva, ma per uso sportivo, quindi con la sola detenzione consentita.

Inevitabile una perquisizione anche nel suo appartamento, nella stessa via. Gli agenti hanno trovato un fucile a pompa sotto un cuscino, nel salotto, e due pistole Glock con caricatori annessi. Anche queste armi sono risultate detenute legalmente, ma mancava ogni rispetto delle prescrizioni di detenzione. Pistole, fucile e flaconi di anabolizzanti sono finiti sotto sequestro. L'uomo è stato invece arrestato per il porto abusivo dell'arma trovata in auto, nonché indagato per i testosteronici, per l'omessa custodia delle armi trovate in casa e per il numero di munizioni superiore a quanto previsto dalla legge.