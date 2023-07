50 mm di pioggia e vento a più di 100 km/h: il conto del maltempo è di 100 mln

Alberi antichi sradicati per sempre, vento a più di cento chilometri orari e 50 mm di acqua in 12 ore. Sono questi i numeri della tempesta che si è abbattuta su Milano e hinterland nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio. Il conto da pagare per i danni causati dal maltempo in Lombardia, secondo le prime stime, è di ben 100 milioni.

Anche oggi, mercoledì 26, i vigili del fuoco continuano a lavorare rispondendo alle centinaia di richieste di intervento ricevute a causa del temporale. Nelle ultime 24 ore, segnala il comando di via Messina, sono stati effettuati 280 interventi, con 140 uomini e 35 mezzi di soccorso. Oltre ad allagamenti e tetti scoperchiati, sono stati sopratutto gli alberi abbattuti a far accorrere le squadre. Per aiutare i vigili del fuoco di Milano sono arrivati colleghi da Lodi, Genova e Savona.

Nell'arco di una giornata la protezione civile ha registrato 55 millimetri di pioggia, che in sole 6 ore sono stati ben 48 mm. Seveso e Lambro hanno rischiato nuovamente di esondare, ma i livelli sono poi fortunatamente rientrati. Tra il capoluogo lombardo e i comuni limitrofi, i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare centinaia di interventi per alberi che sono caduti sulle case e sulle auto, tetti scoperchiati dalla furia del vento e allagamenti. Più di 350, secondo Palazzo Marino, gli alberi che sono caduti in strada a Milano, bloccando la circolazione. "Non è stato un forte temporale - ha detto l'assessora al Verde Elena Grandi in consiglio comunale -, è stato un uragano, i venti andavano a 100 all’ora, in dieci minuti sono scesi 40 millimetri di pioggia e niente che abbia a che vedere con la manutenzione del verde ha a che fare con quello che è successo a Milano". A puntare il dito contro la presunta mala gestione del verde in città era stato il consigliere di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, secondo il quale la caduta delle piante sarebbe stata causata proprio dalla mancanza di manutenzione.

A rimanere danneggiate, per via del temporale, erano state anche le linee aeree dei mezzi pubblici, causando problemi a chi doveva prendere tram e autobus. In Lombardia, inoltre, sono state quattro le morti associate al maltempo. Quella di una donna di 58 anni che stava andando al lavoro a piedi a Lissone, in Brianza, nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, quando è rimasta schiacciata da un albero sradicato dal vento; quella di una scout 16enne, rimasta uccisa da un albero nel Bresciano; e quelle di due fidanzatini di 19 anni, che hanno perso la vita in un incidente a Varese, causato, sembra, dalla presenza di pioggia sulla tangenziale. "Nelle prossime ore ci concentreremo anche sulla conta dei danni - aveva scritto ieri, martedì 25 luglio, il sindaco Beppe Sala sui social facendo rifermento alle devastanti conseguenze dell'ondata di maltempo -. Questo per portare avanti le dovute istanze e poter accedere ai fondi regionali e statali che saranno messi a disposizione per questa calamità". Nel frattempo Regione Lombardia aveva infatti chiesto al governo lo stato di emergenza proprio per fronteggiare i danneggiamenti provocati dai forti temporali degli ultimi giorni.