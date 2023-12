Il militare denunciato per stalking: raid a casa della studentessa, pietrate e foto di baionette

L'ultima notte di follia, dopo settimane di persecuzioni. Tra pietrate, foto di armi e minacce neanche troppo velate. Un uomo di 35 anni, un militare belga di stanza in Italia, è stato denunciato nella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una studentessa russa di 20 anni, una ragazza con cui a settembre ha avuto una relazione di pochi giorni.

A dare l'allarme è stata proprio la vittima, che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo che lui si è presentato sotto casa sua - un appartamento in zona Buonarroti - e ha iniziato a lanciare sassi contro la finestra dopo il suo rifiuto di farlo salire. Poco prima, ha poi messo a verbale in una denuncia la 20enne, le aveva mandato una fotografia di una baionetta dicendo di essere pronto a usarla contro un ragazzo che aveva visto in compagnia della sua ex, chiedendole tra l'altro di videochiamarlo a ogni suo rientro a casa, così da essere certo che fosse da sola.

Quando i carabinieri del Radiomobile e della stazione Porta Genova sono arrivati sul posto, lo stalker si era già allontanato ma la studentessa ha spiegato ai militari che il 35enne vive in un bed and breakfast poco distante, dove effettivamente è stato rintracciato. Appena ha capito di essere in trappola, l'uomo ha tentato una pericolosissima fuga - con soltanto gli slip addosso - passando dal davanzale della camera, ma alla fine si è arreso e ha aperto la porta ai militari.

Nella stanza non è stata trovata la baionetta ritratta nell'immagine inviata alla donna, ma lui è stato comunque denunciato. La vittima, ricontattata poco dopo, si è infatti presentata in caserma per formalizzare una denuncia nella quale ha ripercorso le molestie iniziate a ottobre poco dopo la fine della loro breve storia, fino all'ultima notte di paura.