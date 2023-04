Tre militari dell'esercito sono stati condannati per catcalling

Denunciati, processati e condannati per catcalling. Tre uomini - ai tempi della vicenda militari dell'esercito italiano - sono stati condannati per aver importunato con molestie verbali in luogo pubblico una ragazza di 19 anni. La sentenza è stata pronunciata dal giudice milanese Luigi Fuda al termine di uno dei primi processi celebrati in Italia per questo genere di reati. La condanna? Un mese di carcere, ma con pena sospesa e non menzione.

Tutto era accaduto in zona San Siro il 21 marzo 2021, la giovane era stata avvicinata dai tre militari dell'operazione "Strade sicure" che in quel momento erano fuori servizio e stavano consumando una birra in un bar. In questo frangente i tre si sarebbero rivolti alla giovane facendo apprezzamenti pesanti, fino a che non sono intervenuti i genitori.

Il vice procuratore onorario, Marisa Marchini, aveva chiesto la condanna a due mesi di carcere senza la concessione delle attenuanti generiche; questo perché - secondo il suo punto di vista - i militari avrebbero agito in concorso tra loro e si sono scusati. Inoltre all'epoca dei fatti non avrebbero considerato la giovane età della vittima. "Avrebbero dovuto tutelare la tranquillità pubblica - ha proseguito - e invece hanno creato turbamento in una ragazza" di 19 anni, "supportandosi e spalleggiandosi a vicenda".

L'avvocato della vittima ha fatto sapere che la sua cliente è ancora "visibilmente turbata" e quando ricorda la vicenda piomba "in uno stato d'ansia e paura". Di tutt'altro avviso, invece, il legale dei tre (uno di loro nel frattempo ha lasciato l'esercito): secondo l'avvocato della difesa nessuno ha confermato quello che ha raccontato la vittima. Per questo ha già annunciato che farà ricorso una volta lette le motivazioni della sentenza.