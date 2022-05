Apprezzamenti in strada a studentessa, due militari dell'esercito a processo

Sono stati rinviati a giudizio due militari dell'esercito italiano accusati di avere molestato verbalmente una ragazza di circa vent'anni in via Morgantini, in zona San Siro a Milano, nella primavera del 2021, mentre - liberi dal servizio - si trovavano in un bar sotto casa della giovane.

I due, che prestavano servizio alla vicina caserma di piazzale Perrucchetti nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, una sera avrebbero rivolto 'apprezzamenti verbali' per ben tre volte alla ragazza, in un'occasione difesa anche dal fratello, e i genitori di lei avevano deciso di presentare denuncia alle forze dell'ordine. In attesa del procedimento giudiziario, i due militari sono stati sospesi.