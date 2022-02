Tre aggressioni in metrò in una settimana. E i militari viaggeranno gratis

Il comune di Milano e l'esercito italiano hanno firmato un protocollo che permetterà ai militari di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici della città. L'obiettivo di Palazzo Marino, esplicitato nero su bianco, è quello di migliorare la percezione di sicurezza per gli utenti dei mezzi. Il protocollo è stato siglato dall'assessora alla mobilità Arianna Censi insieme al generale Alfonso Miro, al comando dell'esercito in Lombardia, e al colonnello Luca Vitali, delegato del comandante.

Una prima sperimentazione in tal senso, per la durata di tre mesi, era già stata avviata nel corso del 2021, ed ora prosegue per il 2022. Secondo Censi, "la presenza di militari a bordo dei mezzi consente di aumentare il presidio di sicurezza e il senso di protezione dei cittadini. Per questo abbiamo valutato positivamente l’iniziativa sperimentale dell’anno scorso e abbiamo scelto di riproporla per 2022".

Aggressioni in metrò

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie di aggressioni subite da personale dell'Atm in metropolitana, in particolare sulla linea rossa. L'ultimo episodio è stato segnalato domenica alla stazione di Gorla, quando un uomo, dopo avere urlato, ha minacciato l'operatore di stazione di Atm per farsi aprire la porta del gabbiotto, poi ha scavalcato i tornelli ed è salito su un treno, fino ad essere bloccato diverse fermate dopo dalla security, mentre, la scorsa settimana, due aggressioni si erano verificate presso la stazione di Porta Venezia.