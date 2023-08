Militari condannati per catcalling: "Vittima trattata come preda da ghermire"

"Hanno considerato la vittima una preda da ghermire". È quanto si legge nella sentenza con la quale tre militari sono stati condannati per catcalling poiché avevano importunato una ragazza di 19 anni con molestie verbali in un luogo pubblico.

Secondo il giudice milanese Luigi Fuda, i tre, all'epoca membri dell'esercito, avevano avuto un atteggiamento di "arrogante invadenza" e "prepotente, volto a degradare la figura di una giovane ragazza, considerata, in una logica di branco quasi una preda da ghermire" e bersagliare con ripetuti "commenti retrivi" e "avances e insulti di natura sessuale".

I tre, di cui uno oggi non più militare, erano stati condannati lo scorso aprile al termine di uno dei primi processi celebrati in Italia per questo genere di reati. La condanna era a un mese di carcere, ma con pena sospesa e non menzione. Il giudice Fuda aveva disposto anche 3mila euro di risarcimento per la giovane vittima.

La vicenda al centro del processo risale al 22 marzo 2021, quando, secondo l'accusa, tra le 16 e le 20, i tre militari allora addetti all'operazione 'Strade sicure', ma in quel momento fuori servizio e in un bar di San Siro a bere birra, hanno preso di mira una 19enne che passava per strada. Per tre volte si erano rivolti alla ragazza, che abitava nel palazzo di fronte al locale, con espressioni pesanti e con insulti "gravemente volgari e gratuitamente offensivi" fino ad arrivare a "velate minacce", come annota il giudice, con un comportamento che "può essere definito come petulante" e che "ha certamente recato disturbo" alla ragazza e inciso "negativamente sul suo stato psichico", costringendola a cambiare il percorso per rientrare a casa e, più tardi, quando è dovuta uscire di nuovo per portare fuori il cane, anche abbigliamento, nella speranza di non essere riconosciuta.

Il magistrato ha anche messo in luce che "non vi sono ragioni per concedere agli imputati le attenuanti generiche, al di là del mero dato formale dell'incensuratezza, non avendo manifestato alcun elemento" di ravvedimento, né all'epoca dei fatti, quando hanno discusso con i genitori della 19enne arrivati in suo aiuto né durante il processo.