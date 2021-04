I 60 chili di cortecce psichedeliche di 'mimosa' arrivati a Milano

All'apparenza cortecce. In realtà, stando alle tabelle del ministero della salute, un potentissimo psichedelico. I funzionari delle dogane hanno sequestrato nei giorni scorsi 60 chili di "cortecce di arbusto del tipo mimosa di colore marrone" che erano arrivati con una spedizione privata partita dal Brasile e diretta in Puglia.

Stando a quanto verificato dalle analisi dei laboratori doganali, infatti, le piante contengono "sostanza stupefacente del tipo Dmt N,N-dimetiltriptamina", che è presente nella tabella 1 del Dpr309/90, che elenca proprio le sostanze considerate vietate.

La Dmt è una "triptammina psichedelica" che è contenuta nelle piante di "mimosa hostilis" - una varietà molto diffusa in Brasile - e che può essere fumata o bevuta. Una volta estratta, infatti, è possibile inalare i fumi dei cristalli o in alternativa assumere la sostanza in decotti molto simili all'Ayahuasca, una bevanda tipica del Sudamerica che viene creata facendo cuocere diverse piante amazzoniche.

Dalle dogane, stando a quanto reso in una nota, è stata trasmessa informativa di reato a carico di ignori alla procura della repubblica di Busto Arsizio, competente per territorio.