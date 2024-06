Minaccia di sfigurare la moglie con l’acido davanti ai carabinieri: arrestato

Le minacce alla moglie davanti ai figli minorenni, la telefonata in lacrime al 112 e l’intervento dei carabinieri. Non si è fermato neanche davanti a loro e, come riferito da via Moscova, ha ripetuto più volte che l’avrebbe sfigurata con l’acido. Per lui sono scattate le manette. Un anziano di 77 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia; è successo ad Abbiategrasso (hinterland ovest di Milano) nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno.

Tutto è iniziato con una lite durante la quale la donna ha chiamato il 112 dicendo che il marito la stava minacciando e stava dando in escandescenza davanti ai figli minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e il 77enne, davanti ai militari, ha continuato a insultare e minacciare la donna “dicendole che le avrebbe lanciato l’acido addosso e se arrestato le avrebbe procurato ulteriori e più gravi danni”, hanno precisato i militari.

Non era la prima volta. Già in passato i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione della coppia in seguito a furibonde liti. L’ultima volta solo qualche ora prima (nella serata di mercoledì) quando alcuni vicini avevano segnalato al 112 che l’uomo “brandiva in mano un’ascia con l’intento di minacciare la moglie”, hanno spiegato dal comando provinciale di Milano.

Per il 77enne sono scattate le manette; è stato accompagnato del carcere di Pavia su disposizione della procura.