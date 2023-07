"Parcheggio Bottero": le minacce al sindaco davanti al cimitero

Due scritte con la vernice rossa, una tracciata con quella bianca. Il mirino puntato sempre sulla stessa persona. Clima tesissimo a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove il sindaco Fabio Bottero ha presentato denunce contro ignoti per alcune minacce ricevute nei giorni scorsi.

Sulle reti del cantiere davanti al cimitero sono infatti comparse delle scritte fin troppo chiare: "Vergogna", "Scempio" e, soprattutto, un sinistro "parcheggio Bottero". "Saranno cancellate al più presto le scritte aggressive nei confronti del sindaco e dell’amministrazione comunale, comparse lungo le recinzioni dell’area del cantiere del parcheggio di via Rimembranze", hanno assicurato dal comune, spiegando che il primo cittadino ha già formalizzato denuncia ai carabinieri.

Al centro del dibattito c'è proprio il nuovo parcheggio che sorgerà in zona, evidentemente non voluto da tutti. “Fin dal nostro primo mandato - ha spiegato il sindaco Bottero - abbiamo previsto nel nostro programma la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro storico dove insistono il Municipio, la Chiesa di Sant'Ambrogio e l'oratorio, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, oltre al vicinissimo cimitero comunale e altri servizi. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di trattare l’argomento nelle sedi amministrative, di rispondere alle petizioni e alle richieste di chiarimenti di cittadini. Continueremo a essere disponibili al dialogo e, d’altra parte, comprendiamo le differenti posizioni ma - ha concluso - le aggressioni non sono tollerabili”.