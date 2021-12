Minacce sui social a Brunetta: 4 denunciati, "un computer non garantisce l'impunità"

Quattro persone sono state denunciate dalla polizia postale con l'accusa di diffamazione aggravata perché accusate di aver rivolto insulti e minacce sui social al ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

Stando a quanto reso noto dagli investigatori, i quattro sono stati individuati dagli agenti di Milano, Torino e Napoli - territorialmente competenti - grazie ad "accertamenti informatici, pedinamenti virtuali" e "acquisizione di informazioni in rete e perquisizioni domiciliari".

È la stessa postale, in una nota, a ricordare che "sempre più spesso accade che i social network siano utilizzati non solo per comunicare e socializzare, ma anche per assumere atteggiamenti aggressivi, intolleranti e offensivi" nella convinzione che "perpetrare un reato con un computer, uno smartphone o un altro device ed utilizzare le forme di comunicazioni informatiche sia sufficiente a dissimulare la paternità delle condotte, garantendo l’impunità".

Una convinzione, evidentemente, sbagliata. L'indagine che ha portato all'identificazione dei quattro era partita dalla denuncia presentata dallo stesso Brunetta, che era finito nel mirino degli haters che avevano pubblicato su Facebook "commenti gravemente diffamatori nonché minatori". Mercoledì mattina, con un post sui social, il ministro ha ringraziato la polizia per "esserci sempre".