Milano, minacce di morte Fabrizio Corona a Moric: la procura apre un fascicolo e indaga

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla telefonata fatta dall'ex agente fotografico Fabrizio Corona all'ex moglie Nina Moric. L'indagine è stata affidata al pm Alessia Menegazzo, del pool 'fasce deboli' guidato dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella.

Era stata la modella croata a denunciare l'ex paparazzo e a pubblicare sui social network l'audio della telefonata.

Nella denuncia-querela, la modella, assistita dall'avvocato Solange Marchignoli, ha sostenuto che Corona le avrebbe rivolto "ingiurie e minacce" e avrebbe messo in atto pure "comportamenti lesivi" della "salute" del figlio della coppia. Secondo Moric, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a "gravi costrizioni psicologiche" e utilizzato come "merce di scambio" per "video, servizi fotografici, presenze nei locali"

La chiamata tra la Moric e Corona

Nel dettaglio nella prima chiamata Fabrizio, attualmente agli arresti domiciliari, parlando della gestione del proprio figlio dice all'ex moglie: "Io penso che sarei quasi arrivato al limite di venir due giorni qua, prenderti la testa, fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più ed eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo".

I litigi pubblici della coppia non sono una novità ma è la prima volta che si arriva a tanto. La modella croata, attraverso il suo legale Solange Marchignoli, ha fatto sapere di aver sporto denuncia nei confronti dell'ex marito "per tutta una serie di reati - ha spiegato il legale - tra cui le minacce che Corona avrebbe fatto a lei e ha dato del materiale alla Procura chiedendo di intervenire se dovesse ravvisare dei reati".

La telefonata tra la Moric e il figlio Carlos

Nella seconda chiamata, Nina Moric parla con il figlio Carlos, 18enne che, si capisce dalla chiamata, vive col padre: "Voglio tornare da te, dimenticare questa persona (il padre Fabrizio)". "Non mi interessa la palestra". "Non mi interessa questa falsità". "Mamma io vorrei stare con te. Questa è la verità perché tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore. A essere una persona più buona. Perché purtroppo io, stando con il male, imparo ovviamente il male".

"Io voglio tornare a casa, a vedere il sole. Io voglio proprio trasferirmi da te. Questa è la verità. Stavo meglio, sai, con te. Molto meglio. Stavo molto bene".

L'audio è delle chiamate tra la Moric e Corona e suo figlio è stato pubblicato su Instagram accompagnato da questo testo: "Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni. E continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza".