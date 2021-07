"Il mio ex marito mi minaccia e mi ha fatto aggredire da uno sconosciuto": ma era tutto falso

La donna aveva aperto un profilo Fb falso per simulare le minacce e si era completamente inventata l'aggressione

Aveva creato un profilo Facebook falso per far credere che l'ex marito la perseguitasse. Poi lo aveva denunciato ai carabinieri chiedendo aiuto. Ma era tutto inventato. I militari ci hanno messo poco a capire che era stata lei ad architettare le minacce e le persecuzioni, una messinscena per incolpare l'uomo.

La donna, tra l'altro, aveva anche raccontato ai militari di avere subito un'aggressione da parte di uno sconosciuto a suo dire mandato dall'ex marito. Ma le immagini di videosorveglianza della zona indicata dalla donna hanno permesso ai carabinieri di escludere totalmente che vi fosse mai stato un episodio di aggressione ai suoi danni.

Le successive indagini hanno appurato che era stata la donna (che vive a San Giorgio Lomellina, nel Pavese) ad attivare un numero di telefono e un falso profilo Facebook che utilizzava per fingere atti persecutori a suo danno. Ora i militari l'hanno denunciata per simulazione di reato.