Minacce da no vax a Bassetti, la solidarietà di Galli: "Ne ho ricevute anch'io"

Solidarizza col suo collega Matteo Bassetti, minacciato da un passante a Genova domenica 29 agosto. Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, parla di "minacce tanto inaccettabilli quanto esemplificative dello squallore di chi le fa". E prosegue, intervistato dall'Adkronos Salute: "Con il professor Bassetti (del San Matteo di Genova, n.d.r.), raramente mi sono trovato d'accordo, soprattutto l'anno scorso, in tutto il periodo estivo e in gran parte di quello autunnale. Ma questo non cambia la mia vicinanza in queste circostanze".

Secondo Galli, "purtroppo in determinati contesti si sono annidati personaggi con connotazioni che vanno oltre il semplice aspetto no vaxx". L'infettivologo del Sacco, poi, aggiunge di avere a sua volta ricevuto minacce: "Non ne parlo - afferma -, non ne ho mai voluto parlare per non suscitare interessi di emulatori. Non mi fa piacere confrontarmi con queste realtà. In sintesi ho avuto attacchi poco piacevoli ma non me ne sono voluto curare più di tanto".