Milano, sopralluogo della Lega al campo rom di via Negrotto: «Minacciati dagli abitanti»

«Durante un sopralluogo del tutto legittimo, i nomadi di Via Negrotto ci hanno minacciato e hanno cercato di aggredirci». Lo denuncia via social network Stefano Bolognini, assessore regionale e commissario cittadino della Lega a Milano, dopo il sopralluogo di sabato mattina al campo in zona Villapizzone.

«Mentre camminavo all'interno del campo nomadi, insieme al capogruppo della Lega nel Municipio 8 Enrico Salerani e ad alcuni cittadini, almeno una ventina di nomadi ci hanno circondato e ci hanno ripetutamente minacciato. Solo la presenza della polizia, che ringrazio per la professionalità dimostrata, ha evitato il peggio».

«Questo campo nomadi - prosegue l'esponente leghista - è un centro di illegalità e i suoi abitanti vivono in sfregio alle istituzioni e alle leggi: questa situazione di grave degrado è ormai evidente a tutti e la città non può più tollerarla. Il quartiere vive ostaggio dei nomadi, lo ribadisco, il campo va chiuso. Lunedì - conclude Bolognini - inviterò il sindaco Beppe Sala a effettuare un sopralluogo insieme a me per vedere con i suoi occhi la situazione».

Durante il sopralluogo, in una diretta Facebook, Bolognini ha raccontato che «da questo campo rom, dove sono stati trovati cavi di rame rubati e un kalashnikov, sono partiti furti ai bancomat, ai distributori di benzina e altre operazioni delinquenziali i cui autori vivono qui».