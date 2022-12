Fanno prostituire minorenne in Puglia e a Milano, minacciandola di morte se "parla"

Avvenivano anche a Milano gli incontri sessuali a pagamento a cui era costretta una giovanissima ragazza, ancora minorenne all'epoca dei fatti. La ragazza era stata indotta a prostitursi da una banda composta da quattro persone tra cui tre donne. Nel mese di maggio del 2022 la giovane, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, era stata sequestrata e aggredita perché voleva denunciare tutto alle forze dell'ordine.

Per l'aggressione di maggio sono state ora arrestate dai carambinieri di Trani (Bat) quattro persone: tre donne e un uomo. Il 15 maggio la ragazza, che vive ad Andria (Bat), era stata aggredita con calci e pugni e costretta a salire a bordo di un'auto. I quattro la colpirono ad un occhio con un coltello e, brandendo una pistola, la minacciarono di morte per convincerla a non denunciare. Lei riuscì a fuggire e fu aiutata da un passante che l'accompagnò al pronto soccorso in auto.

La ragazza denunciò poi di essere stata costretta a prostituirsi da due donne (che figurano tra gli arrestati), che gestivano l'attività attraverso annunci su internet. Gli incontri avvenivano prevalentemente in Puglia, ma anche a Milano. I quattro arrestati rispondono di sequestro di persona, rapina, tentata estorsione e lesioni.