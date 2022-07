Estrae pistola per difendere l'amica da apprezzamenti sessuali

Dagli apprezzamenti a una ragazza, alle minacce, alla pistola (scacciacani) mostrata per segnalare intenzioni non proprio amichevoli. Movimentata serata nella zona di corso Como, lunedì. Protagonisti un colombiano di 23 anni senza precedenti e un gruppetto di stranieri, descritti come nordafricani.

Questi, in via Tocqueville, hanno importunato un'amica del 23enne, facendo apprezzamenti di stampo sessuale su di lei. Lui l'ha difesa e per tutta risposta è stato minacciato con dei cocci di bottiglia. Allora è andato alla sua auto, ha preso una pistola scacciacani e l'ha puntata contro il gruppetto che, a quel punto, si è dileguato.

Qualcuno ha segnalato l'agitazione alla centrale operativa di sicurezza e soccorso: sul posto si sono precipitati i carabinieri del radiomobile, che hanno trovato solo il colombiano e, ricostruiti i fatti, lo hanno denunciato per minacce aggravate. Lui stesso ha fatto poi ritrovare la scacciacani in viale Monte Grappa.