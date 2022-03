Minacce e proiettile a Pregliasco: aperta inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta dopo che il virologo Fabrizio Pregliasco giovedì 3 marzo ha ricevuto una busta con un proiettile e una lettera di minacce. L'accusa è di minacce aggravate e detenzione di munizione.

Le indagini sull'episodio sono coordinate dal capo del pool dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili, che ha affidato alla Digos di Milano gli accertamenti necessari. Ad essere analizzati saranno il proiettile, le tracce di Dna e le impronte presenti sulla lettera. Come riferito dal docente della Statale, ad aprire la busta sono stati i suoi collaboratori utilizzando dei guanti, proprio per non contaminarla.

"Nella lettera - aveva fatto sapere il virologo - mi accusano di uccidere i bambini a causa del vaccino anti-Covid, che viene definito 'neurotossico'". La busta, aveva aggiunto il professore, "conteneva un proiettile non troppo grande, e la minaccia di sparare nelle gambe e nella pancia a me, ai miei figli e familiari".