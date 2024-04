Minaccia i bambini al parchetto con un bastone

Ha minacciato un gruppo di bambini in un parchetto nel quartiere Dergano, prima di essere bloccato dalla polizia e dagli agenti di polizia locale. È successo intorno alle cinque e mezza di lunedì pomeriggio. E c'è voluto parecchio per immobilizzarlo, perché era agitatissimo e ha anche picchiato un agente.

I fatti si sono svolti in via Candiani, presso un parchetto frequentato da bambini. All'improvviso l'uomo (un italiano di 30 anni con precedenti) si è palesato brandendo un bastone e ha preso a minacciare i piccoli. Poi qualcuno lo ha messo in fuga, ma è stato bloccato dagli agenti di polizia locale, sopraggiunti in supporto alla polizia di Stato. Lui ha cercato di ribellarsi e ha colpito con un pugno un agente della locale, infine è stato immobilizzato con fasce in velcro.

Il 30enne è stato arrestato e risponde di resistenza a pubblico ufficiale. L'agente della locale è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con cinque giorni di prognosi per le lesioni riportate.