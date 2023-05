Minaccia di lanciare la figlia di 1 anno dalla finestra, bloccato col taser

Un uomo romeno di 40 anni è accusato di aver aggredito la moglie e di aver minacciato di gettare la figlia di un anno dalla finestra di casa. Il 40enne è stato arrestato sabato sera dai carabinieri a Stradella (Pavia).

Secondo quanto trapelato, i militari sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie che con le figlie di 12 e 14 anni era scappata di casa perché il marito, alterato per l'alcol e con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, l'aveva aggredita.

Il 40enne era rimasto nell'appartamento al terzo piano con la figlia piccola e appena visti i carabinieri si è affacciato alla finestra sporgendo il busto con la bimba in braccio e minacciando di lasciarla cadere. Gli uomini dell'Arma si sono posizionati sotto la finestra tentando di tranquillizzare l'uomo - che intanto ha lanciato alcuni vasi - e allertando contemporaneamente i vigili del fuoco di Broni (Pavia) per forzare la serratura della porta dell'appartamento. Una volta dentro il 40enne ha minacciato di nuovo di buttare giù la piccola e i carabinieri a quel punto hanno usato il taser. Infine l'ultima reazione del 40enne che si è rialzato e ha colpito a calci e pugni i militari. Bloccato, è stato portato in carcere. La bimba, secondo quanto riferito, è in buone condizioni di salute.