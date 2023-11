Fa colazione al bar, poi minaccia tutti con un coltello e scappa

Sabato mattina, piazza Piola a Milano. Un uomo di 28 anni entra in un bar e come tanti clienti a quell’ora, sono da poco passate le 8, fa colazione. Finito di mangiare, però, qualcosa cambia. E quello che sembrava un cliente, tira fuori un coltello e minaccia il titolare del locale.

Scappa via senza pagare il conto e provocando un caos non indifferente. Tanto che diverse persone lo vedono scappare e chiamano la polizia. La sua fuga è breve perché decide di nascondersi nell’androne di un condominio in viale Lombardia. Anche lì, sventola il suo coltello contro un residente che cerca di fermarlo e lo rapina del cellulare.

Prima del suo nuovo tentativo di fuga, arrivano le volanti. E i poliziotti lo arrestano per estorsione (contro il barista) e violenza privata. Il 29enne, un romeno, era già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.