Minaccia il collega con un coltello: cameriere fermato col taser nel ristorante

Gli è bastato vedere la "pistola" per calmarsi e lasciarsi bloccare. Un uomo di 53 anni, un cittadino cinese con precedenti, è stato fermato nella notte dalla polizia grazie all'utilizzo del taser dopo che si era scagliato, con un coltello in mano, contro un suo collega.

L'allarme è scattato verso le 3 da un ristorante di viale Fulvio Testi, dove vittima e aggressore lavorano insieme. Dopo una discussione, stando a quanto finora ricostruito dalla questura, il 53enne avrebbe impugnato la lama e avrebbe iniziato a minacciare l'altro lavoratore. All'arrivo della volante, il cameriere non è stato per nulla collaborativo - anche se in mano non aveva più l'arma - e ha cercato di opporsi al controllo. Appena gli agenti hanno estratto il taser, però, l'uomo si è tranquillizzato e si è lasciato identificare. Alla fine è stato indagato per minacce aggravate nei confronti del collega.

Poco prima, verso le 2, un altro intervento con il taser è stato portato a termine dai carabinieri in via Settala. Lì un 33enne, cittadino marocchino, ha danneggiato il dehor di un locale e ha poi cercato di colpire con calci e pugni i militari. Alla vista della pistola elettrica, anche lui si è "arreso". L'uomo è stato indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.