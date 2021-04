A Milano un uomo gira con un coltello, minaccia una bimba e ferisce 3 persone

Mattinata di follia tra viale Toscana e via Tertulliano a Milano, dove un uomo ha seminato il panico tra i passanti girando con un coltello in mano, minacciando e facendo cadere una bambina di 6 anni e ferendo tre persone, tra cui il padre della piccola.

Tutto ha avuto inizio verso le 8 alla mensa per indigenti di Pane Quotidiano, dove l'uomo si è alterato per quello che aveva ricevuto come pasto e ha iniziato a litigare con i volontari. Poi ha tirato fuori un coltello minacciando il personale della onlus, che ha chiamato la polizia.

A quel punto l'uomo, un somalo di 33 anni, si è dato alla fuga, sempre impugnano il coltello e continuando a minacciare altre persone incrociate sul suo percorso. Nel tentativo di scappare dagli agenti, ha cercato di salire su un autobus, ma è stato raggiunto e a quel punto ha cercato di aggredirli, per poi scendere e provare nuovamente ad allontanarsi, a piedi.

Nella sua folle fuga, il 33enne, trovandosi davanti una bambina di 6 anni, alunna di una scuola della zona, l'ha presa per i capelli, facendola cadere, e quando il padre della piccola è intervenuto in sua difesa, lo ha colpito con un pugno causando anche a lui una caduta nella quale l'uomo è rimasto ferito.

Per fortuna dopo questa escalation di violenza - nella quale sono stati feriti due agenti, oltre al padre della bambina, 33 anni - è stato fermato dalla polizia in via Tertulliano. Per lui è scattato l'arresto. Dovrà rispondere di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.