Minaccia la compagna col coltello da cucina, ma lei chiama la polizia

Durante una lite con la compagna, in piena notte, ha afferrato un grosso coltello da cucina e l'ha minacciata. Lei è riuscita, per fortuna, a chiamare il numero di emergenza 112 facendo così accorrere la polizia a salvarla. E' successo verso le tre di sabato mattina a Milano, in un appartamento di viale Legioni Romane, zona ovest della città.

La polizia è riuscita a fermare il violento. Si tratta di un cittadino italiano di quarantatré anni, nato in Brasile, già conosciuto alle forze dell'ordine. Gli agenti si sono precipitati in viale Legioni Romane e sono saliti fino all'appartamento della coppia. Ad aprire loro la porta proprio l'uomo, ancora col coltello in pugno: l'ha agitato all'indirizzo dei poliziotti per minacciarli, ma questi, anche aiutandosi con lo spray al peperoncino, sono riusciti ad immobilizzarlo.

Arrestato

La sua compagna, una cittadina italiana di ventisei anni, era fortunatamente illesa ma, per lo shock e per gli accertamenti, è stata comunque accompagnata (in codice verde) al pronto soccorso del vicino ospedale San Carlo. Lui è stato arrestato e risponde, per ora, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.