A un anno e mezzo dalla fine della storia, va sotto casa della ex a minacciarla: arrestato

Non l'ha fermato neanche un divieto di avvicinamento. Non l'ha fermato neanche un primo "ammonimento" di un paio di settimane prima. È tornato lì, di nuovo, con lo stesso carico di rabbia e desiderio di vendetta. E questa volta è finito in manette.

Un uomo di 33 anni, cittadino italiano, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex compagna, una donna di 33 anni con cui la relazione si è interrotta da ormai un anno e mezzo.

L'allarme è scattato verso le 12, quando la vittima - che in quel momento era in compagnia di un'amica - ha telefonato al 112 per dire che il suo ex era sotto casa sua, un appartamento alla Barona, e continuava a insultarla e minacciarla dal cortile del condominio. Appena ha capito che la donna aveva chiesto aiuto, lo stalker si è allontanato, ma è stato rintracciato dalla Volante nel vicino parco Campagna e bloccato.

Gli agenti hanno scoperto che già il 9 agosto c'era stato un intervento praticamente identico sotto l'abitazione della 33enne e che il 19 agosto l'uomo era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla ex emesso dal Questore di Milano. A quel punto per il 30enne sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.