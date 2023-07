Non vuole pagare l'hotel: minaccia la titolare con una pistola (finta)

Tutto per non pagare una stanza. Un uomo di 22 anni, cittadino romeno, è stato denunciato nella notte tra domenica e lunedì a Milano dopo aver minacciato la titolare di un hotel di via Vitruvio con una pistola, poi rivelatasi finta.

A dare l'allarme, verso le tre, è stata la stessa vittima, una 62enne cinese. La signora ha chiesto aiuto al 112 raccontando di aver appena avuto una discussione con un cliente che le aveva puntato contro un'arma per non saldare il conto della camera.

I carabinieri del Radiomobile hanno intercettato l'uomo poco distante e hanno notato che, dopo averli visti, aveva gettato qualcosa sotto un'auto parcheggiata. Proprio sotto il veicolo i militari hanno recuperato la pistola - in realtà una scacciacani caricata con 4 proiettili a salve - e hanno poi fermato il 22enne. Il giovane è stato indagato a piede libero con l'accusa di minacce aggravate.