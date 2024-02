Per riavere 100 euro minaccia di dar fuoco alla casa dei genitori del debitore

Un uomo di 34 anni ha minacciato i genitori dell'uomo di cui era creditore, "promettendo" che avrebbe incendiato la loro casa se non avesse avuto indietro la somma, che ammontava a 100 euro. Alla fine è stato arrestato.

È successo domenica mattina. Il padre del debitore ha ricevuto una telefonata dal figlio, che gli ha spiegato di essere in casa di un conoscente a cui doveva 100 euro. A quel punto il creditore si è fatto passare l'anziano al telefono e gli ha intimato di restituire i soldi, minacciando di incendiargli la casa. Poi si è effettivamente recato presso l'abitazione dei genitori del debitore, in via Monviso a Monza: quelli hanno chiamato la polizia, che si è presentata sul posto. Gli agenti hanno arrestato l'uomo per estorsione.