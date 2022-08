Donna si barrica in bagno per sfuggire al marito, lui aggredisce i carabinieri con due coltelli

Poco più di 10 giorni fa lo aveva denunciato. Si era rivolta alle forze dell'ordine preoccupata da quell'uomo violento che l'aveva minacciata e aggredita. Un copione che si è ripetuto praticamente identico martedì sera, quando per salvarla è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

Un uomo di 33 anni, un cittadino romeno senza precedenti, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato di morte la sua compagna, una 42enne ucraina, ed essersi scagliato contro gli uomini in divisa.

L'allarme è scattato verso le 19.30 dall'abitazione in cui vive la coppia, un appartamento in zona Navigli. La vittima, terrorizzata, si è chiusa in bagno e ha chiesto aiuto ai carabinieri, che però sono stati accolti dall'uomo con due coltelli in pugno. A quel punto, il 33enne è stato "colpito" con lo spray al peperoncino, immobilizzato e ammanettato. È poi emerso che la donna, che fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero, lo aveva già denunciato lo scorso 10 agosto, ma era rimasta a vivere in casa con lui.