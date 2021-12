Entra al bar e vuole dell'alcol. Al rifiuto minaccia di far male ai passanti con le sedie

E' entrato al bar e ha subito chiesto bevande alcoliche. La titolare, una cinese di cinquant'anni, si è immediatamente resa conto che quell'uomo non era tanto in sé, e si è rifiutata. Quello, però, un gambiano di ventisette anni, risultato poi irregolare in Italia e con dei precedenti di polizia, non ha reagito bene e s'è messo a dare fastidio ai clienti e alla titolare. Poi è uscito e se l'è presa coi passanti, afferrando una delle sedie dei tavolini esterni e minacciando di scagliarla contro la gente che transitava.

Tutto è successo verso le dieci di mattina di giovedì 2 dicembre in via Cavalcanti, zona NoLo. Mentre il ventisettenne era ancora agitato, nonostante l'offerta d'un accendino in regalo da parte della titolare del bar per tranquillizzarlo, arrivava sul posto la polizia. Non contento, l'uomo ha minacciato di scagliare la sedia anche contro di loro e poi, all'interno della volante, ha preso a testate l'abitacolo. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.