Studente si presenta a scuola armato di coltello e minaccia i professori

Si è presentato nella sua scuola (che però non frequenta da febbraio) e, mostrando un coltello, ha chiesto di una docente, che però in quel momento non si trovava lì. Momenti di grande tensione, mercoledì mattina, all'istituto Galvani di via Francesco Gatti, in zona Niguarda. Protagonista un ragazzo di 15 anni con precedenti.

Due docenti sono riusciti a bloccare e disarmare il giovane, che però poi li ha colpiti con pugni per liberarsi e darsi alla fuga. Poco dopo i carabinieri della stazione Greco Milanese, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il 15enne e lo hanno arrestato. Risponde di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti.

Uno dei due docenti che avevano disarmato il ragazzo è stato portato in codice verde al pronto soccorso del Niguarda, dove i sanitari gli hanno medicato le ferite riportate. Si è poi saputo, attraverso alcune testimonianze nella scuola, che il giovane aveva spesso tenuto comportamenti esagitati, disturbando frequentemente le lezioni.