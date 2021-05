Mostra un tirapugni a coetaneo e lo rapina sul treno, arrestato un minorenne

L'episodio sabato a Milano. Nella stessa giornata altri tre arresti, due per rapina e uno per spaccio

Ha estratto un tirapugni, ha minacciato un giovanissimo e lo ha rapinato a bordo di un treno nei pressi della stazione di Milano Domodossola. La vittima, in seguito, ha chiamato la polizia. Gli agenti della polfer sono intervenuti e hanno sopreso il colpevole, un 16enne di nazionalità marocchina, arrestandolo. E' successo sabato 29 maggio.

I poliziotti, ricordando una recente rapina avvenuta sempre a bordo di un treno e con le stesse modalità, compresa la minaccia del tirapugni, hanno convocato l'altra vittima presso gli uffici di Milano Bovisa: questi ha riconosciuto il 16enne come responsabile che, quindi, è stato indagato anche per quella circostanza. Dopodiché è stato accompagnato all'istituto minorile di Torino.

Stessa destinazione per un altro minorenne, questa volta ecuadoregno, che, sempre sabato, è stato sorpreso da agenti in borghese a bordo di un treno diretto a Piacenza. Gli agenti lo hanno notato salire a Lodi e, soprattutto, hanno notato che alcuni ragazzi gli si sono avvicinati chiedendogli della sostanza stupefacente. Lo hanno quindi controllato: aveva con sé 82 grammi di hashish in "panetto", nascosti negli slip, e in borsa un bilancino di precisione oltre a 175 euro in contanti. Sul suo smartphone erano presenti vari messaggi di chat con potenziali acquirenti.

La polizia ferroviaria, sabato, ha effettuato altri due arresti: una donna italiana di 42 anni con diversi precedenti e il suo compagno senegalese. Questa volta, tutto è iniziato a partire da una lite violenta in Stazione Centrale, a Milano, fra tre persone. Uno di loro era stato vittima di una rapina da parte degli altri due che, con una scusa, l'avevano avvicinato per poi strappargli una collana. I due sono stati portati a San Vittore.