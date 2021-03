Milano, uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto: "Non entrate, ho le bombe"

Ha sbarrato la porta di casa e ha ordinato a tutti di stare lontani. Ha detto di essere pronto a far saltare tutto, come già aveva fatto la scorsa settimana. Poi, quando gli agenti finalmente sono riusciti ad avvicinarsi, ha reagito con violenza cercando di opporsi.

Un uomo di 45 anni, un cittadino italiano, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di atti persecutori condominiali dopo essersi barricato nel suo appartamento, una casa di via Capecelatro, minacciando di fare una strage.

L'allarme è scattato verso le 10.15, quando il 45enne - che soffre di problemi psichiatrici - ha iniziato a dare in escandescenze urlando di volere i giornalisti e dicendo di essere pronto a far esplodere la casa con il gas. In realtà, la scorsa settimana - dopo un intervento praticamente identico - gli agenti e i tecnici avevano staccato la fornitura all'abitazione e martedì mattina hanno fatto lo stesso anche con l'acqua e la corrente elettrica.

Quando i poliziotti hanno cercato di instaurare un dialogo con l'uomo, lui ha replicato di "non entrare perché ho le bombe, non esco vivo da qui". A quel punto, preoccupati, gli agenti delle Volanti sono riusciti a fare accesso nell'abitazione - che si trova al primo piano - insieme ai pompieri. Alla vista dei ragazzi in divisa, il 45enne si è scagliato contro di loro, che alla fine non senza fatica sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza.

Il 45enne, che già altre volte in passato aveva creato momenti di panico nel palazzo, è stato poi accompagnato al Fatebenefratelli, dove i medici hanno valutato se sottoporlo o meno a un trattamento sanitario obbligatorio.