L'ennesima rapina a un minimarket di Milano

Un'altra rapina ai danni del titolare di un minimarket. Nella tarda serata di giovedì 7 settembre, intorno alle 23, un 23enne bengalese è stato derubato dello smartphone e poi minacciato con un coltello.

Sul posto è arrivata una volante, che è riuscita a intercettare il rapinatore, un 37enne egiziano, regolare in Italia e con precedenti. Poco prima era entrato nel negozio e aveva rubato il telefono del gestore, che aveva provato a fermarlo invano.

Il 37enne è scappato fuori dal minimarket e a quel punto, riconcorso dalla vittima, ha tirato fuori un coltello per minacciare il negoziante. Intercettato dagli agenti in via Leoncavallo, l'uomo è stato arrestato per tentata rapina e portato a San Vittore.