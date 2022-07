Minore preso a calci e rapinato dal branco: online il video delle violenze

Lo hanno avvicinato con la scusa di una sigaretta, per poi prenderlo a calci e pugni e rapinarlo. L'accaduto nei giorni scorsi in piazza Gae Aulenti. Lunedì, la polizia di Stato ha rintracciato e fermato gli aggressori, un 14enne e tre 16enni, tutti tunisini.

Domenica mattina, un 17enne italiano, vittima dell'accaduto, stava passeggiando vicino al Bosco Verticale quando i 4 lo hanno accerchiato e, con il pretesto di fumare una sigaretta, l'hanno convinto a seguirli in un punto più appartato. Qui l'hanno aggredito prendendolo a botte, per poi sottrargli soldi e smartphone.

Grazie ad alcuni passanti che hanno assistito alla rapina e lanciato l'allarme al 112, la volante del commissariato Garibaldi Venezia è accorsa, raccogliendo la testimonianza della vittima, per poi visionare un video nei quali si vedevano gli ultimi attimi della rapina, che avrebbero girato alcuni testimoni, e che era stato postato sui social network.

A un giorno dall'episodio, i responsabili sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere della zona e al fatto che avevano gli stessi vestiti indossati durante l'aggressione. Fermati lunedì notte in via De Tocqueville, con l'accusa di rapina aggravata, sono stati portati in carcere minorile.