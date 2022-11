Costringe 17enne a fare rapine a mano armata per debito di droga

Ha costretto un ragazzo di 17 anni a commettere rapine a mano armata per ripagarlo di un debito da 12mila euro per una partita di marijuana che sarebbe stata rubata. La storia arriva da Lissone, provincia di Monza-Brianza, ed è il frutto di un anno d'indagini da parte dei carabinieri brianzoli. Secondo quanto è emerso, l'uomo ora arrestato (un romeno di 37 anni) si faceva chiamare 'dio' da complici e clienti. Gestiva un 'giro' di spaccio da casa sua e riforniva, tra l'altro, il 17enne, che spacciava anche per suo conto.

Il ragazzino aveva ritirato due chili e mezzo di marijuana dal 37enne, ma gli sarebbero stati rubati. A quel punto, perché onorasse il debito (da circa 12mila euro), l'uomo avrebbe costretto il 17enne a compiere rapine per suo conto. Gli investigatori ne hanno contate tre in pochi giorni, tutte a mano armata e commesse a Monza: un minimarket, una farmacia e una tabaccheria i negozi colpiti.

Oltre alla confessione del 17enne, c'è l'analisi del suo telefonino con le chat con l'uomo, che parlano chiarissimo. Il 17enne era stato fermato a gennaio dai carabinieri e collocato in comunità su decisione del gip dei minorenni. L'uomo, invece, era stato fermato nel 2021 con 300 grammi di droga. Ora è stato accompagnato in carcere su esecuzione di una custodia cautelare disposta dal gip di Monza.