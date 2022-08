13enne scappa da una comunità con altri due minori: "Aiutateci a trovarli"

"Aiutateci, è scomparsa mia nipote, una ragazzina di 13 anni. Da giorni non abbiamo più sue notizie". Questo l'appello lanciato dallo zio di una 13enne, scappata insieme ad altri due minori da una comunità dell'hinterland a nord di Milano.

Nei giorni scorsi, n'educatrice della comunità ha denunciato ai carabinieri di Gorgonzola la scomparsa dei tre ragazzi - che oltre alle 13enne italiana, sono un 17enne pachistano e una 15enne italiana. I tre giovanissimi erano stati tutti affidati alla comunità educativa, in una cittadina al confine col Varesotto, dal tribunale di Milano. Al momento sono in corso le ricerche per rintracciare i ragazzi, fuggiti venerdì 29 luglio.

"Per favore condividete la foto e prego chiunque la veda di chiamarmi subito al numero 327-899-8422", ha scritto lo zio della 13enne Chantal Pascual, residente a Gorgonzola (Mi). "Alta 165cm o poco più - scrive ancora il familiare a MilanoToday nella speranza di rintracciare la ragazzina -, costituzione semi-robusta. Non si hanno più sue tracce dallo scorso 29 luglio. Le autorità la stanno cercando ma senza nessun riscontro". Oltre alla 13enne, i militari sono alla ricerca di Muhammad Soban Zia, 17enne di Turbigo (Milano) e Rebecca Guarda , 15enne di Limbiate (Mb). La ragazzina sarebbe stata avvistata l'ultima volta a Cusago (Mi).