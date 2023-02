I quattro ragazzini che gestivano un super della droga

A soli 16 e 17 anni gestivano un supermercato della droga con dosi anche da 4mila euro. A scoprire il giro di spaccio i carabinieri, che hanno arrestato quattro minorenni.

I ragazzi sono stati fermati in stazione ad Arcore (Monza e Brianza) e trovati con quasi quattro etti di hashish. Secondo gli investigatori, quella di cui facevano parte era una "attività di spaccio organizzata e molto probabilmente non occasionale". Per loro il giudice per l'indagine preliminare del Tribunale dei minorenni di Milano ha firmato la convalida degli arresti.

I giovani, due di 16 e due di 17 anni, sono stati colti in flagrante mentre si passavano la droga per nasconderla nel sottosella di un vecchio scooter, parcheggiato davanti alla stazione dei treni. Appena hanno visto i militari della Radiomobile della compagnia di Monza, tre dei minorenni hanno cercato di nascondersi in un negozio etnico della zona, mentre il quarto ha provato a correre via. Tutti però sono stati fermati: i primi tre sull'uscio del bagno del locale con addosso un panetto da cento grammi a testa; e il quarto per strada.

A casa dei presunti baby pusher è stata trovato un altro etto di hashish, un bilancino di precisione e un taser. Dopo l'arresto, i quattro sono stati portati al centro di prima accoglienza di Torino, come disposto dalla Procura milanese per i minorenni. La droga, se venduta, avrebbe fruttato un guadagno di circa 4mila euro.