Un minuto di rumore per Giulia Cecchettin nei licei di Milano

Un minuto di rumore, non di silenzio. I licei di Milano si fermano per una manciata di secondi dedicati a Giulia Cecchettin, la giovane veneta rapita e uccisa nei giorni scorsi dall’ex fidanzato. Ma, in controtendenza con la proposta di un momento di silenzio del ministro dell’istruzione Valditara, i ragazzi e le ragazze di molte scuole superiori hanno scelto il frastuono, sulla scia della frase iconica rilanciata dalla sorella della vittima “bruciate tutto”.

Un comizio con tanto di megafono nel cortile del liceo Manzoni, si parla di “sistema” e, ancora, “società patriarcale” che in qualche modo giustifica i femminicidi con raptus di rabbia. Stesso è avvenuto all’Agnesi. E poi, al Boccioni rumore degli studenti con striscioni di denuncia. Cartelli anche al Pasolini, mentre al liceo Tito Livio domani si dipingerà una panchina rossa.

Al liceo Vittorini un’ospite speciale, simbolo di questa lotta e vittima a sua volta. Oltre al rumore, quindi, la testimonianza di Valentina Pitzalis, sopravvissuta al tentato omicidio da parte dell’ex marito che le ha sfregiato il volto con l’acido.