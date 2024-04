Mirella Cerini, la sindaca trovata morta dopo i festeggiamenti del 25 aprile

Mirella Cerini è stata trovata morta nel pomeriggio di giovedì 25 aprile, proprio dopo aver partecipato alle celebrazioni per la festa della Liberazione. Stando a quanto appreso, la sindaca di Castellanza, nel varesotto, è stata stroncata da un infarto. Cerini aveva 50 anni ed era al secondo mandato come prima cittadini della cittadina in provincia di Varese. Il corpo della donna sarebbe stato trovato da un agente di polizia nel cortile interno del palazzo del municipio. Addosso aveva ancora la fascia tricolore.

Nella mattinata la sindaca aveva preso parte, come di consueto, agli impegni legati alla giornata commemorativa. Poi aveva fatto sapere ai colleghi che sarebbe salita in ufficio per bere una bevanda calda sentendosi poco bene.

Nella sua biografia online Mirella scriveva: "Nata a Busto Arsizio nel 1973, sono castellanzese da sempre. Dopo la laurea in Architettura ho lavorato per 13 anni nel settore privato e dal 2012 sono dipendente del Comune di Milano. Nel 2016 sono stata eletta sindaco della città di Castellanza. Sono stati anni intensi, in cui ho sempre lavorato “a testa bassa”, in cui ho sempre sentito il sostegno e la vicinanza di tutti voi castellanzesi e in cui l’entusiasmo, la grinta e la voglia di dare il meglio per la mia città non sono mai venuti meno. ".