Caso Pifferi, il legale di una psicologa: "Processo senza difesa"

Dovrebbe trattarsi del processo per omicidio a carico di Alessia Pifferi. Ma secondo Mirko Mazzali non è così. “Il pubblico ministero continua a occuparsi della posizione della mia assistita” una delle due psicoloche di San Vittore che avevano seguito Pifferi. È una vicenda intricata quella che si sta configurando fuori e dentro le aule del Tribunale di Milano.

“Si sta celebrando un processo a suo carico, in palese violazione del contraddittorio con una modalità di condotta della pubblica accusa che non può più essere tollerata, perché fatta in dispregio del diritto di difesa”, ha detto Mazzali dopo l’udienza di lunedì 4 marzo quando il pm Francesco De Tommasi aveva accusato Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi, di aver “imbeccato” l’imputata. Mazzali si è detto sconcertato e preoccupato per quanto appreso: “Filtrano in continuazione notizie di nuovi possibili indagati. Il pm a ogni udienza non manca di svelare nuovi atti di indagine, di preannunciare la possibilità di potere dimostrare altri fatti, con modalità francamente insuali”.

L’avvocato Mazzali ha sottolineato che se il processo a carico della sua assistita “si svolge senza possibilità per la difesa di interloquire, il ruolo di questo difensore è pregiudicato in modo irreparabile. Se formalmente tutto ciò è legittimo non ne dubito, si tratta però di una modalità di condotta della pubblica accusa che non può più essere tollerata". Il legale ha, poi, concluso: “Ove tale situazione non venisse a cessare, mi vedrò costretto, mio malgrado a rinunciare a una difesa, che allo stato è inutile”.

L’udienza tenutasi lunedì 4 marzo era nell’ambito del processo che vede Pifferi imputata. La donna aveva lasciato in casa da sola la figlia Diana di 18 mesi per giorni, morta di stenti nella sua culla. Pifferi era stata seguita a San Vittore da due psicologhe che avrebbero dovuto agire come sostegno. Ma per il pm De Tommasi non è andata così. Di qui l’apertura di un fascicolo bis che indaga sull’operato delle due specialiste e dell’avvocata Pontenani per falso e favoreggiamento. Ieri in aula è stato ascoltato lo psichiatra Elvezio Pirfo che compilato l'ultima relazione in cui si legge che Pifferi è capace di intendere e volere. L'udienza è stata aggiornata al 15 marzo, Pontenani allora potrà contro esaminare il professore.